شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة جبارة من خمس خطوات للتخلص من تشققات الكعبين والنتيجة مذهلة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثيرون من تشققات الكعبين، خاصة مع جفاف الجلد وقلة الاهتمام والعناية به. ومع التعرض للعوامل الجوية المختلفة والأتربة التي دائما ما تكون في منطقة القدمين وخاصة الكعب. وعند ارتداء الأحذية المفتوحة من الخلف تزيد بشكل كبير من تعرض الكعبين للأتربة والجفاف والتشققات المستمرة. وعن ترك التشققات لفترات طويلة دون عناية أو علاج يزداد الأمر سوء ويصبح مؤلم في أحيان كثيرة.

لذا تعتبر العناية بالقدمين وتشققات الكعبين من الأولويات لدى الكثيرون، واليوم جمعنا لكم وصفة متكاملة من خمس خطوات فقط تعمل على علاج التشققات من الجزور بشكل فعال وآمن في المنزل دون أي عناء والحصول على كعبين ولا أجمل. وصفة علاج تشقق الكعبين في المنزل يعتمد علاج تشققات القدمين على عدة خطوات من أجل الحصول على نتيجة جيدة من أول مره.

لذا أولا يجب علينا القيام بعملية التقشير وهي إزالة الجلد الميت المتشقق الموجود بالقدمين والذي يكون حاد وخشن الملمس نوعا ما. لذا يجب علينا في الخطوة الأولى إحضار التالي: طبق مخصص للقدمين به لترين من الماء الساخن كوب من الخل ثلاث ملاعب كبار من بيكربونات الصوديوم أولا نقوم بوضع الخل للماء ومن ثم إضافة البيكربونات ليحدث الفوران والتفاعل، نقوم بوضع القدمين بالماء الساخن لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتنشيف القدم جيدا بالفوطة وفركها بالحجارة المخصصة لإزالة الجلد الميت ويجب دعك الرجل بقوة للتخلص من الجلد بشكل سليم. بعد ذلك نحضر نصف كوب من ملح البحر ( الملح الخشن) نقوم بأخذ بعض منه ونفرك به الكعب جيدا والباقي نضعه بوعاء الماء والخل ونزيد عليه لتر آخر من الماء الساخن. طريقة علاج جفاف و تشقق القدمين نضع القدمين مرة أخرى بالماء الساخن لمدة عشرة دقائق أخرى، ومن ثم نقوم بالتنشيف، ودعك الرجل بالحجر مرة أخيرة من أجل إنهاء عملية التقشير وهي أهم خطوة في التخلص من التشققات.

في الخطوة الثالثة نحضر نصف ليمونه ونضع عليها ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونستخدمها في دعك الرجل بشكل دائري.يعمل الليمون مع البيكربونات على تفتيح الجلد بشكل فعال وآمن، ومن بعدها نقوم بعمل آخر مرحلة وهي مرحلة الترطيب. نقوم بدمج ملعقة من الفازلين مع ملعقة من اي كريم مرطب مع ملعقة من الجلسرين السائل. نمزج المكونات معا بشكل قوي ونقوم بدهن الكعبين وارتداء أي جوارب حتى الصباح. النتيجة ستكون مذهلة ومن الممكن استخدام الكريم الذي قمنا بتحضيره يوميا قبل النوم للحصول على نتيجة دائمة. وصفة وعلاج لتشقق الكعبين في خمس خطوات فقط ونتيجة مذهلة