شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة يعلن عن شراكة للتوطين بالاستثمار الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وشركة كفاءات المعرفة، وشركة سيسترا مذكرة تعاون تهدف الى تقديم خدمات برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي وذلك بتقديم ١٥ عقد وظيفي لخدمة مشروع الغرفه الحسيه بمطار الملك خالد الدولي صالة (٥) وهو مشروع يخدم المسافرين من للأشخاص ذوي الإعاقة ، ويحظى برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي برعاية وإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ويعد من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الايجابي على افراد المجتمع .

وجرت مراسم التوقيع يوم الاثنين 6 نوفمبر ٢٠٢٣ م في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الاستاذ احمد بن علي السويلم ، والاستاذ محمد بن أحمد ال هلال رئيس مجلس ادارة شركة كفاءات المعرفة ، والرئيس التنفيذي لشركة سيسترا بلال ديرينه وعدد من المسؤولين .

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – ايده الله – بدعم القطاع الثالث وثمن سموه التكامل والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والحكومي، وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز الدور الحيوي لكل جهة في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص العمل للكوادر البشرية في القطاع غير الربحي.

و أوضحت خلود بنت إبراهيم الشايع مستشارة سمو رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، مديرة مشروع الغرف الحسية ، أن مذكرة التعاون هذه ستساهم – بمشيئة الله – في التوسّع في تقديم خدمات الغرف الحسية الموجهة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة .

ووجّهت الشايع شكرها وتقديرها إلى سمو الأمير سلطان بن سلمان على حرصه ودعمه الدائمين ، والتزامه بتقديم الدعم والتشجيع للمبادرات الرائدة في هذا المجال ، كما وجهت شكرها وتقديرها لجميع شركاء المركز في هذه المبادرة.

لمزيد من المعلومات عن مشروع الغرف الحسية ومبادرات مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للمركز .