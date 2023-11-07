انت الان تتابع 30 دقيقة يومياً.. "الصحة": عزّز مناعتك بالمشي 5 أيام في الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الصحة، على مفهوم المشي وفوائده، مشيرة إلى المدة المطلوب المحافظة عليها أسبوعياً من المشي ليؤتي ثماره.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس"، تقول: "المشي 5 أيام في الأسبوع لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في اليوم يعزّز المناعة ويقلّل الأعراض عند الإصابة".

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