انت الان تتابع القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مواطناً لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص داخل المناطق المحمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 8:34 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض. وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم داخل المناطق المحمية دون ترخيص تصل إلى (10) آلاف ريال. وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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