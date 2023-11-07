السعودية | الشركة السعودية لشراء الطاقة توقّع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية بسعة 1100 ميجاوات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الحناكية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ضمن مشروعات المرحلة الرابعة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة، بسعة إجمالية تبلغ 1100 ميجاوات، مع تحالف شركة “مصدر”، وشركة “أي دي اف” (EDF)، وشركة “نسما”، بسعر شراء الكهرباء يبلغ 1.68420 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة (ما يساوي 6.31575 هللات / كيلوواط ساعة )، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تزويد حوالي 190 ألف وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا.

وتأتي هذه المشروعات امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والمساحات الشاسعة لتطوير مشاريعها التي تتمتع بها أرجاء المملكة، وتطوير محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.

وللمزيد من المعلومات عن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: http://powersaudiarabia.com.sa