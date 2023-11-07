شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 تخصصاً.. "تقويم التعليم والتدريب" تطلق المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"، وهو أحد مبادراتها الوطنية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الذي يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية القادرين على المنافسة عالمياً، وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل.

ويعنى البرنامج الذي يستهدف عقد اختبارات معيارية لـ 24 تخصصاً جامعياً في يناير 2024م، بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة وهي:

خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية.

ستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة.

تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشر تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.

ويجري ذلك من خلال اختبارات معيارية بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصـصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي "صقر".

الهيئة تطلق المرحلة الثانية من #برنامج_جاهزية، وتستهدف البرامج الأكاديمية للبكالوريوس في 24 تخصصًا تشمل (الهندسة، والتقنية، والمالية)، وتعقد الاختبارات المعيارية لها في يناير 2024م.

يعد إحدى مبادراتها الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030، من خلال رفع جاهزية... pic.twitter.com/4zEEYiABRM— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) الهيئة تطلق المرحلة الثانية من #برنامج_جاهزية، وتستهدف البرامج الأكاديمية للبكالوريوس في 24 تخصصًا تشمل (الهندسة، والتقنية، والمالية)، وتعقد الاختبارات المعيارية لها في يناير 2024م.

يعد إحدى مبادراتها الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030، من خلال رفع جاهزية… pic.twitter.com/4zEEYiABRM — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) November 6, 2023

ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفيّة في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، المبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية، كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.