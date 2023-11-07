شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جاهزية.. خطوة جديدة لتأهيل كوادر تواكب سوق العمل العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة بتأهيل الكوادر لسوق العمل، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من برنامج جاهزية لجميع طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم في تخصصات الهندسة، والتقنية، والمالية، سعيًا لتأهيلهم للتنافس عالميًا ودمجهم في سوق العمل.

وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج 24 تخصصًا جامعيًا، بحلول يناير 2024م، لرفع جاهزية خريجي الجامعات، والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030م.

وحددت الهيئة مواعيد اختبارات برنامج جاهزية 2024م للطلبة الجامعيين من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024م ، لبناء مواطنٍ قادرٍ على المنافسة عالمياً، ورفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية

اختبارات معيارية

وتعقد "تقويم التعليم والتدريب" اختبارات معيارية لأربعة وعشرين تخصصاً جامعياً، سعيًا لرفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية، والمواءمة مع متطلبات سوق العمل.

ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030؛ وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفيّة في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، المبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية، كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.