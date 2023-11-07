السعودية | “المواصفات السعودية” تنظم الملتقى السنوي للجودة الخميس المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يوم الخميس القادم الملتقى السنوي للجودة تحت شعار “الجودة… تحقق القدرة التنافسية”، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للجودة لهذا العام.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أنه سيقام على هامش فعاليات اليوم العالمي للجودة عدد (4) ورش عمل خلال يومي 7 – 8 نوفمبر عبر الاتصال المرئي يقدمها عدد من المختصين بالتميز المؤسسي والجودة، حيث يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للمهتمين والمختصين لبحث سبل توظيف القدرة التنافسية للوصول إلى التميز على مستوى الأهداف والعمليات.

وأوضحت الهيئة أن الملتقى سيبحث عدة محاور، منها: أساليب تحسين الجودة ودورها في الصناعة والميزة التنافسية عبر الابتكار، ودعت الهيئة المهتمين والمختصين الراغبين في حضور الملتقى إلى التسجيل عبر الرابط: https://events.saso.gov.sa/ar/WorldQualityDay.

وتأتي أهمية الملتقى السنوي للجودة كأحد ركائز نشر الوعي لمفاهيم الجودة، مما يطور من مهارات الأفراد ويعزز قدراتهم ومساعدتهم على التفاعل البنّاء في مختلف مجالات الحياة، كما يعد الملتقى فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى القطاعات المختلفة.