السعودية | “هيئة الأمن الغذائي” تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت الهيئة العامة للأمن الغذائي في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية الذي عُقدت فعالياته من 21 ـــ 23 ربيع ثاني 1445هـ في مدينة الأحساء.

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الهيئة كشريك إستراتيجي للمؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ورعايته لتوقيع اتفاقية بين الهيئة وجامعة الملك فيصل.

وشاركت الهيئة في اليوم الأول بجلسة حوارية، استعرضت فيها عدداً من المحاور المتعلقة بالأمن الغذائي، بعنوان التحديات والفرص في منظومة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، فيما شاركت الهيئة في اليوم الثاني بجلسة حوارية عن النظم الغذائية المستدامة للحد من الفقد والهدر في الأغذية, بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح تعريفي عن الأهداف والمهام الرئيسية للهيئة وإبراز دورها في المساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالحد من الفقد والهدر للغذاء وأهميته لضمان استدامتها بما يسهم في التنمية الاقتصادية.