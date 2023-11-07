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طبيب يفجر مفاجأة ويكشف عن شيء "غير متوقع" يستخدم في الحمام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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