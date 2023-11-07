شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية والليلية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وأوضحت الإدارة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية والليلية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي”.