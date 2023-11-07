شكرا لمتابعة خبر عن دلال الحربي: أنا ضد السعودة في الجامعات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الدكتورة دلال الحربي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أنها ضد “السعودة” في الجامعات.

وأوضحت الدكتورة دلال الحربي، عبر برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن أسباب رفضها تعود إلى أن كل جامعات العالم تحوي العديد من الجنسيات.

وأشارت إلى أن ذلك لنسمح بوجود العديد من الأفكار، كما أن الجامعات يجب أن تتعاقد مع الكفاءات وليس مع الجنسية؛ حيث يعود ذلك بالعديد من الفوائد على الطلاب.