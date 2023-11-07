شكرا لمتابعة خبر عن مسن يكتب قصيدة لزوجته المتوفاه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كتب الشيخ أبو أحمد قصيدة لزوجته أم أحمد، والتي وافتها المنية، يتحدث فيها عن شوقه وحبه لها، وليؤكد أنها على الرغم من مفارقتها له، إلا أنها لا تذهب عن خاطره.

وتحدث أبو أحمد في قصيدته عن زوجته الحبيبة، وذكر محاسنها، ومشاعره تجاهها، وأنها وقفت بجانبه، لينهي قصيدته مؤكدًا أنه راضٍ عنها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع المؤثر، واصفين إياه بأنه مشاعر حب حقيقية وصادقة، ودعوا لها بالرحمة.