انت الان تتابع صحف ومواقع عالمية تهتم بغياب "رونالدو" عن مباراة النصر أمام الدحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 11:05 صباحاً

أبدت العديد من الصحف والمواقع العالمية، اهتمامًا شديدًا بغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة فريقه "النصر" الليلة أمام الدحيل. ونقلت العديد من الصحف تصريحات المدير الفني للنصر، البرتغالي لويس كاسترو، التي قال فيها إن اللاعب لا بد له من الراحة بسبب الإجهاد. صحيفة dailymail البريطانية الشهيرة قالت إن رونالدو سيغيب عن مواجهة الدحيل بسبب "التعب" والإجهاد. وتحدثت الصحيفة عن مشاركة اللاعب لمدة 120 دقيقة أمام الاتفاق، ثم مشاركته أمام الخليج، وتسجيله الهدف الأول لفريقه والهدف رقم 400 في مسيرته. ونقلت صحف أخرى تصريحات للمدرب كاسترو، انتقد فيها أسئلة البعض حول غياب رونالدو؛ مطالبًا إياهم بأن يحترموا قراراته. ويلتقي النصر مساء اليوم، فريق الدحيل القطري في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا؛ علمًا بأن النصر يتصدر مجموعته.

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