انت الان تتابع أمطار مصحوبة برعد تلفّ 5 مناطق.. قراءة في طقس المملكة لـ24 ساعة مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 11:19 صباحاً

يستمر تأثر السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي، غدًا الأربعاء، مع تراجع رقعة الأمطار في عديد من المناطق، وتركّزها بشكل أكبر على مرتفعات جنوب غرب المملكة. وتشير آخر الخرائط الجوية وفق موقع "طقس العرب"، إلى استمرار التقلبات الجوية في بعض مناطق المملكة الأربعاء. ويكون نهار يوم الأربعاء معتدلًا إلى حار نسبيًا في أغلب المناطق، وتنشأ بعد الظهر والعصر حالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب غرب المملكة، حيث تتكاثر السحب الركامية وتهطل أمطار متفاوتة الغزارة تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة وصولًا إلى الطائف وشرق مكة المكرمة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط محليًا في بعض المناطق. وليلًا يكون الطقس مائلًا للبرودة في مختلف المناطق وباردًا نسبيًا في الجبال العالية والمناطق الشمالية، وتضعف فرص الأمطار في مختلف المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق، مع ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة في بعض المناطق.

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