تراند اليوم : "ليش الكره اللي طلع فجأة؟".. شاهد: كويتي يدافع عن السعودية بعد الهجوم على موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: علق "كويتي" مقيم في مصر، على انتقاد البعض لإقامة موسم الرياض في ظل أحداث قطاع غزة.

وقال خلال مقطع فيديو: "لي في مصر حوالي 7 أيام ما في شيء واقف، كل شيء موجود، المسرحيات والسينمات، الفنادق وكل السهرات الليلية".

وأضاف: "أول ما جيت وجهوا لي دعوة لحضور فاعلية ملكة جمال مصر، ما رحت لأني استغربت من ذلك في هذا الوقت، فكل هذه الأشياء موجودة داخل مصر ما وقفت".

وتابع: المهرجان الموجود بالرياض هو مهرجان سياحي وهو لاستقطاب السياح، لكن ليش كل الكره اللي طلع فجأة تجاه السعودية، رغم وجود أشياء شبيهة بهذا المهرجان في دول أخرى منها مصر".

وأكمل: هذا المهرجان متوفر فيه كل الأماكن الأثرية، مثل أهرامات الجيزة التي قاموا بعمل رمز لها هناك، والشعب السعودي من أكثر الشعوب المحبة لمصر".

وأردف: أي خليجي أشوفه يعشق شيء اسمه مصر، واللي قاعد يصير مع السعودية شيء غريب جدا، والسعودية هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي عندها شيء يخص السياحة.