شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر "الطب التجميلي" يناقش دور الخلايا الجذعية لتخفيف تساقط الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ختام المؤتمر الثاني للأكاديمية العلمية للطب التجميلي تم مناقشة دور محفزات الكولاجين في إعطاء نضارة للبشرة والتخفيف من التجاعيد بشكل آمن وبدون أي تدخل جراحي، ودور الخلايا الجذعية كأحد الحلول الممكنة للتخفيف من تساقط الشعر النمطي.

"المؤتمر الثاني للأكاديمية العلمية" استضافته الرياض خلال الفترة من 3- 4 نوفمبر الجاري، أعماله بحضور أكثر من 2000 طبيب وطبيبة من المختصين والمهتمين في تجمع يعد من الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة عدد من المختصين من المملكة والدول العربية، وأمريكا وأوروبا.

استخدامات الكولاجين

وأوضح الدكتور محمد الخويلد، نائب رئيس المؤتمر، أن خبراء عالميين ومحليين مختصين في الطب التجميلي، تناولوا خلال المؤتمر، عدداً من الموضوعات، ولعل من أهمها دور محفزات الكولاجين في إعطاء نضارة للبشرة والتخفيف من التجاعيد بشكل آمن وبدون أي تدخل جراحي، بالإضافة لاستخداماتها في مشاكل الشعر. كما أكد المؤتمر على دور الخلايا الجذعية كأحد الحلول الممكنة للتخفيف من تساقط الشعر النمطي.

الدكتور محمد الخويلد - اليوم

70محاضرة علمية

وبيّن، أن المؤتمر يعدّ مادة أكاديمية موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام حيث يختصر الكثير من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ومناقشة كل جديد ومفيد في آخر ما توصل له الطب الحديث في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن حضور المؤتمر كان فوق المستهدف حيث تخطى حاجز الـ 2000 من الأطباء بخلاف أكثر من 100 عضو في اللجان المنظمة، إضافة إلى المتحدثين.

اختتم المؤتمر فعالياته بحضور رؤساء مؤتمرات إقليمية من بينهم د. محمد العتيبي، رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، ود. محمد أحمد رئيس الأكاديمية الإقليمية للأمراض الجلدية والتناسلية، والدكتور سعد الصقير، الأمين العام لمنظمة الشرق الأوسط الدولية للأمراض الجلدية وطب التجميل.

يذكر أن المؤتمر تخلله 70 محاضرة علمية وورش عمل خاصة في أحدث التقنيات والاجراءات التجميلية في العالم، كما تم تخصيص جناح لجراحة النساء، كما ناقش المؤتمر تعامل الأطباء مع السوشل ميديا لنقل تجاربهم وخبراتهم.