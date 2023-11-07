شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير الخارجية" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية النمسا لبحث العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ.



وناقش الوزيران، خلال الاتصال، التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف التصعيد العسكري بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

واستعرض الوزيران العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.