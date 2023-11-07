شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الخفجي تنفذ حملة نظافة بالمحافظة وترفع كميات ضخمة من النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوع الماضي، مع نهاية الحالة المطرية، حملة نظافة عامة في المحافظة، حيث تم رفع 5170 مترًا مكعبًا من المخلفات مجهولة المصدر، والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، وذلك ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، بأن الحملة جاءت بعد هطول الأمطار على المحافظة خلال الأسبوع الماضي شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية 570 مترًا مكعب من الرمال، واستهلاك أكثر من 300 كيس نفايات سعة 50 جالون الالتقاطات بالمحافظة، وإزالة كمية 3100 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى رفع 1500 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة وإزالة 2850 طن من النفايات المنزلية.

وأشار إلى أنه تم المشاركة في الحملة بـ30 معدة و100 فردًا ساهموا في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

فرق المسح المشاركة

وأضاف، بأنه تم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة 7 من المراقبين ومسؤولي البلدية من الفرق الميدانية، والتي ساهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي، مضيفًا إلى أنه تم تأمين عدد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتكليف الفرق الميدانية خلال فترة الحملة في الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة ومسح الساحات ورفع الالتقاطات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات.

وأكد على إن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة، دعيناً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.»