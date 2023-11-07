السعودية | 35 مئوية.. جدة وينبع تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة وينبع أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 8 درجات.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والقنفذة 34 مئوية، وكل من جازان وشرورة والعلا 33 درجة؛ فيما سجلت المدينة المنورة ووادي الدواسر والأحساء والوجه والخرج 32 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ8 مئوية، تليها أبها 11 درجة، والباحة 12 مئوية، والطائف والقريات 13 مئوية، وطريف 14 درجة.. وسجلت السودة أعلى نسبة رطوبة 95%.