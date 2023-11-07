الصعق يظلم أنوار الحدائق

في الوقت الذي يرسم المطر الفرحة على محيا الأهالي، للخروج إلى التنزه، والاستمتاع بالأجواء، إلا أن متنزهات منطقة جازان شهدت انقطاعات كهربائية شكلت هاجسا كبيرا لروادها، فيما كشف مصدر لـ« دوت الخليج »، أن إطفاء أنوار معظم الحدائق طبيعي أثناء الأمطار، للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين خاصة الأطفال أثناء التنزه، مشيرا إلى أنه سبق وأن شهدت حالات مماثلة سابقا، تعرض فيها الكثير لصعق كهربائي نتيجة الالتماسات، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على صيانة الحدائق خاصة الأعمدة الكهربائية بشكل دوري، مطالبا المتنزهين ومرتادي الحدائق الابتعاد عن المواقع الكهربائية أثناء التنزه.

جولة ميدانية

وتشهد معظم الحدائق والطرق والملاعب البلدية إطفاء الأنوار أثناء الأمطار وبعدها لساعات طويلة، ورصدت «دوت الخليج»، في جولة ميدانية انقطاع الكهرباء في معظم الحدائق والطرق، والملاعب البلدية، وسط تساؤلات المواطنين عن علاقة الحدائق بانقطاع الكهرباء عنها أثناء المطر، فيما تصدرت المحافظات الجبلية انقطاعات الكهرباء عن المنازل.

صواعق رعدية

شهدت محافظات جازان هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية تعد الأقوى حاليا، وعلمت «دوت الخليج»، أن الصواعق الرعدية تسببت في إصابة ووفاة وغرق نحو 23 شخصا منذ بداية العام الحالي، إلى جانب الالتماسات الكهربائية، واستنفرت الجهات الحكومية جهودها في مواجهة الحالات المطرية، وإصدار التحذيرات للمواطنين، بعدم الخروج أثناء هطول الأمطار، والبعد عن المرتفعات، وعدم استخدام الجوالات، والبعد عن مجاري الأودية والسيول، حفاظا على سلامة الأرواح.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.

رصد المخالفات

بدأت أمانة جازان حملة كشف التعديات على شبكة تصريف مياه الأمطار، ورصد المخالفات، وتنفيذ الجولات الرقابية على المنازل والمنشآت التجارية، وتوعدت المعتدين على شبكات التصريف، بتطبيق لائحة المخالفات، والتي تصل عقوبتها إلى 25 ألف ريال للمخالفين.