السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين

تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا، تلتها الشقق المفروشة بعدد سائحين 25528.573، بينما سجلت الفنادق 22785.212 سائحا، ليصل الإجمالي 76.576.236 سائحا، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة السياحة لـ2022. الإحصائيات حسب أشهر السنة يناير الشقق 232.912 الفنادق 2152.865 سكن خاص 3131.691 الإجمالي 7675.16 فبراير الشقق 2001.342 الفنادق 1804.066 سكن خاص 2525.681 الإجمالي 6449.938 مارس الشقق 1813.647 الفنادق 1672.072 سكن خاص 2660.678 الإجمالي 6204.755 أبريل الشقق 1928.446 الفنادق 2620.837 سكن خاص 3437.851 الإجمالي 8036.131 مايو الشقق 2504.876 الفنادق 2116.799 سكن خاص 2561.025 الإجمالي 7246.109 يونيو الشقق 1590.888 الفنادق 1200.827 سكن خاص 1220.061 الإجمالي 4032.787 يوليو الشقق 4061.045 الفنادق 2048.499 سكن خاص 4562.094 الإجمالي 10795.554 أغسطس الشقق 2443.994 الفنادق 2083.294 سكن خاص 2374.729 الإجمالي 7008.438 سبتمبر الشقق 1255.639 الفنادق 1586.608 سكن خاص 1289.118 الإجمالي 4196.039 أكتوبر الشقق 1786.016 الفنادق 1652.671 سكن خاص 1289.209 الإجمالي 4838.186 نوفمبر الشقق 2438.022 الفنادق 2271.665 سكن خاص 2062.814 الإجمالي 7003.149 ديسمبر الشقق 1471.746 الفنادق 1575.009 سكن خاص 1147.5 الإجمالي 4350.255



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