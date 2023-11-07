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السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين

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تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا، تلتها الشقق المفروشة بعدد سائحين 25528.573، بينما سجلت الفنادق 22785.212 سائحا، ليصل الإجمالي 76.576.236 سائحا، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة السياحة لـ2022.

الإحصائيات حسب أشهر السنة

يناير

الشقق 232.912

الفنادق 2152.865

سكن خاص 3131.691

الإجمالي 7675.16

فبراير

الشقق 2001.342

الفنادق 1804.066

سكن خاص 2525.681

الإجمالي 6449.938

مارس

الشقق 1813.647

الفنادق 1672.072

سكن خاص 2660.678

الإجمالي 6204.755

أبريل

الشقق 1928.446

الفنادق 2620.837

سكن خاص 3437.851

الإجمالي 8036.131

مايو

الشقق 2504.876

الفنادق 2116.799

سكن خاص 2561.025

الإجمالي 7246.109

يونيو

الشقق 1590.888

الفنادق 1200.827

سكن خاص 1220.061

الإجمالي 4032.787

يوليو

الشقق 4061.045

الفنادق 2048.499

سكن خاص 4562.094

الإجمالي 10795.554

أغسطس

الشقق 2443.994

الفنادق 2083.294

سكن خاص 2374.729

الإجمالي 7008.438

سبتمبر

الشقق 1255.639

الفنادق 1586.608

سكن خاص 1289.118

الإجمالي 4196.039

أكتوبر

الشقق 1786.016

الفنادق 1652.671

سكن خاص 1289.209

الإجمالي 4838.186

نوفمبر

الشقق 2438.022

الفنادق 2271.665

سكن خاص 2062.814

الإجمالي 7003.149

ديسمبر

الشقق 1471.746

الفنادق 1575.009

سكن خاص 1147.5

الإجمالي 4350.255


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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