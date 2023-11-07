أمطار متوسطة إلى غزيرة على 6 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
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