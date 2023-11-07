انت الان تتابع الأمم المتحدة تحذر من اقتراب أزمة الوقود في غزة من نقطة الانهيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم (الثلاثاء)، من أن أزمة الوقود في قطاع غزة تقترب من نقطة الانهيار.

وأوضح المكتب أن 569 شاحنة محملة بالمساعدات وصلت إلى غزة حتى الآن، ولم تكن أي منها تحتوي على الوقود، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من اقتراب أزمة الوقود في غزة من نقطة الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.