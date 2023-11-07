انت الان تتابع معهد أميركي: الصين أقرضت تريليون دولار لدول مشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قدّر معهد "إيد داتا" للبحوث في جامعة وليام إند ماري بولاية فرجينيا الأميركية، في تقرير، أن تكون الصين قد أقرضت مبالغ يزيد مجموعها عن تريليون دولار في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).

وبين التقرير الذي نشره المعهد أمس أن نحو 80% من هذه القروض ممنوحة لدول تعاني من صعوبات مالية.

وأشار إلى أن الصين منحت قروضًا لأكثر من 150 دولة تشارك في "مبادرة الحزام والطريق"، لتمويل بناء جسور وموانئ وسكك حديد وطرق سريعة.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف هذه القروض دخلت حاليًا مرحلة سداد المبلغ الأصلي، ويُتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 75% بحلول نهاية العقد.

وأظهر تحليل بيانات حول التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشروع في 165 دولة، أن بكين منحت مساعدات وقروض "تقرب من 80 مليار دولار سنويًا" لدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وعلى سبيل المقارنة، تمنح الولايات المتحدة 60 مليار دولار سنويًا لهذه الفئات من الدول.

وأفاد التقرير بأن "إجمالي الديون المستحقة - بما في ذلك المبالغ الأصلية لكن باستثناء الفوائد - للمقترضين من العالم النامي للصين يبلغ 1,1 تريليون دولار على الأقلّ".