"الغذاء والدواء" تحث على الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية من الأدوية يحمي العائلة والآخرين من مضاعفاتها.

وقالت الهيئة اليوم إن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية يجنّب أفراد العائلة والأشخاص الآخرين من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها.

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