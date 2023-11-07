انت الان تتابع "كلاهما امتداد للدولة الفلسطينية".. الأردن يرفض فصل الضفة الغربية عن غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 1:02 مساءً

شدد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، على رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، باعتبارهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة. وطالب الملك عبدالله خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وأكد أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك. ودعا ملك الأردن إلى العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب. من جهتها، جددت الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفض الاتحاد الأوروبي للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، ودعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين.

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