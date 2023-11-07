شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ : مكنا خلال أربع سنوات 7000 إمرأة من العمل في الوزارة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أنه تم تمكين خلال أقل من أربع سنوات 7000 امرأة من العمل في الوزارة.

وقال آل الشيخ :” مكنا خلال أقل من أربع سنوات 7000 امرأة من العمل في الوزارة مابين وكيلة للمشاريع وقانويين، ومستشارات وغيرها من الوظائف الأخرى التي تحتاجها الوزارة”.

وأضاف ” وصلنا لذلك بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين والدعم القوي جدا من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ”