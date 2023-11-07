شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يطالب الاستثمار بتقديم مقترحات وحلول استثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بضرورة تقديم مقترحات وحلول استثمارية، مع توفير مبادرات بهدف تطوير مجال البحث والابتكار، لما يشكلان من أهمية كبيرة.

كان ذلك على إثر مناقشة المجلس للتقرير السنوي للوزارة، وطالبه بوضع مخطط لإحداث التكامل بين الاستثمار المحلي والأجنبي، مع توضيح الآليات اللازمة لذلك.

وقال المجلس للوزارة أنه يجب على الوزارة تولي المستثمرين من خلال تقديم خدمة شاملة لهم، في مراكز متخصصة، مستعينة بخبرة الدول الناجحة في استقطاب المستثمرين.

وطالب بعض المداخلون على ضرورة مراجعة ضوابط الترخيص لاستثمار الشركات الأجنبية، ورفع نسبتهم في قطاع التجارة بالجملة إلى 100%.