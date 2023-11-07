شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة "اليوم" ترصد جهود أمانة جدة في رفع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت عدسة "اليوم" جهود رفع المياه الناجمة عن حالة الأمطار التي شهدتها بعض أحياء المحافظة، يوم أمس الاثنين، والتي قامت بها أمانة جدة

وهطلت أمس أمطار متفرقة على عدد من أحياء محافظة جدة، وجرى خلالها تنفيذ خطة الأمانة الميدانية لرفع تجمعات المياه، عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار الحالي.

يذكر أن الأمانة رفعت من مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.