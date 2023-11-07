شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات المملكة يشاركن بمشاريع تقنية خلال مؤتمر الأمن السيبراني بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت عدد من طالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بعدد من مشاريعهن، في المؤتمر الخليجي الرابع للأمن السيبراني الذي استضافته دولة الكويت، حيث عرضت المشاريع حلولًا مبتكرة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات.

مشروعات الطالبات

قدمت الخريجة عائشة الجاسر مشروعها الابتكاري بعنوان (لِنستديم) المصنوع من ورق البذور الذي تم تحليله بجهاز الذكاء الاصطناعي الدقيق، ثم عجنه وتشكيله ثم تحويله إلى نبتة مستدامة، يستفيد العميل من المنتج أولًا باستخدامه كما هو ثم بزراعته.

وقدمت الطالبة شهد عبد رب النبي مشروعها الابتكاري بعنوان: (نَسيم) وهو كوّايه بخار تكوي وتعطر الملابس، ويتغير طولها وعرضها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بناء على حجم الملابس المعلقة على الجهاز.

واستعرضت الطالبة خديجه العمار مشروع تخرجها وهو عباره عن لوحة تحكم يطلق عليها اسم (أوردوينو أونو)، يقيس نسبه التلوث بالجو من حراره وضغط وغاز وغبار، عن طريق موقع "Arduino IDE" يتم من خلاله إدخال الأكواد وبرمجة لوح الأوردوينو والحساسات.

وشاركت الطالبة أماني الهنداس بمشروعها الابتكاري (مُبحر) وهو قارب يجمع النفايات العائمة من سطح البحر باستخدام الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية.

عروض في تخصصات الأمن السيبراني

وقدمت الجامعة خلال المؤتمر أوراقًا علمية وملصقات وعروضًا تقديمية في تخصص الحاسب الآلي وبرامجها في أمن وشبكات الحاسب، بالإضافة إلى جناح تعريفي عن الجامعة والبرامج التعليمية في الكلية التطبيقية وجهودها في مجال الأمن السيبراني.

وأوضحت عميدة الكلية التطبيقية الدكتورة فاطمة الرواجح أن مشاركة الجامعة في المؤتمر الخليجي الرابع للأمن السيبراني تهدف إلى تبادل المعلومات والآراء حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعراض التطور الملحوظ في مجال الأمن السيبراني بالمملكة في ظل التحديات المتنامية التي تواجهها المملكة في عصر الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية.

أوراق علمية متعددة

ولفتت إلى أن الجامعة قدمت عددًا من الأوراق العلمية في المؤتمر، منها ورقة علمية قدمتها الأستاذ المساعد د. البندري الصميت، بعنوان (الكشف الذكي عن الفيضانات في المملكة).

وورقة علمية قدمتها الأستاذ المساعد د. فاطمة الغامدي بعنوان "SSM: Stylometric and Semantic Similarity Oriented Multimodal Fake News Detection".

وبحثًا في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي قدمته الدكتورة عبير السدحان بعنوان: "Enhancing Blockchain Security Using Ripple Consensus Algorithm".