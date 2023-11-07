شكرا لقرائتكم خبر عن "نمتثل معًا للمستقبل".. حملة لرفع الوعي بالصحة العامة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة حملة توعوية تحت شعار "نمتثل معًا للمستقبل"؛ لتوعية وتثقيف أصحاب المنشآت، والمستهلكين من أفراد المجتمع، والفرق الميدانية حول ضرورة الاهتمام بالصحة العامة، والالتزام بتطبيق كافة الخطوات والإجراءات والضوابط الفعالة؛ لرفع مستوى البيئة الحضرية والصحية، وجودة الحياة في مدينة جدة.

وقالت الأمانة إن الحملة تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف لدى الجميع، وتعزيز الجهود المشتركة للقطاع البلدي، وضرورة الاستثمار في الصحة العامة؛ فهي أحد أهم ركائز جودة الحياة لدى المستهلكين على الصعيدين الفردي والمجتمعي، إلى جانب توفير بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة، مع تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في كل مجال، بما يسهم في توفير حياة مثالية وصحية لأفراد المجتمع.

ترتكز حملة ”نمتثل معًا للمستقبل“ على حثّ المستهلكين من أفراد المجتمع على القيام بدور الفرق الميدانية؛ للحدِّ من الممارسات الخاطئة، وتشجيع أصحاب المنشآت على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي بالامتثال، وإبراز حقوقهم وآليات تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، إضافة إلى تطوير وتنشيط دور الفرق الميدانية في دعم التوجه نحو إيجاد مجتمعات صحية، وتوضيح اللوائح والاشتراطات لأصحاب المنشآت، وتوضيح العمليات لآليات التفتيش، والرقابة البلدية داخل نطاق مدينة جدة بشفافية، وآليات الاعتراض على المخالفات والتعامل معها بكل جدية؛ وذلك للعمل على التحسين المستمر من خلال القنوات الخاصة بالمبادرة، مما يؤدي إلى توفير حياة صحية أفضل.

وأوضحت الأمانة أن أعمال رقابة المنشآت التجارية والصحية قد أسفرت خلال الربع الثالث للعام 2023م عن تنفيذ 61,804 زيارات، وضبطت خلالها الفرق الميدانية 54,543 مخالفة، فيما جرى إغلاق 1,479 منشأة.

وأكدت الأمانة أنها تواصل من خلال حملة ”نمتثل معًا للمستقبل“ دورها، ومساهمتها في تحسين أعمال الرقابة والتفتيش بمحافظة جدة، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين وتأهليهم، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت، وتطبيق أفضل المعايير المهنية.