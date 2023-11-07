شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2400م٣ من الأنقاض والمخلفات بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية مدينة الظهران 2400م٣ من الأنقاض والمخلفات، شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام.

من جانبه أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران، المهندس فيصل القحطاني، بأن البلدية ممثلة بإدارة النظافة قامت بحملة لرفع الأنقاض والمخلفات المشوه للمنظر العام في عـده أحياء شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام.

وأشار الى إن الحملة تهدف إلى تعزيز جوانب النظافة العامة من خلال إزالة جميع الملوثات البصرية في الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، لافتًا الى إن الحملة أسفرت عن رفع 2400م٣ من الأنقاض والمخلفات، مضيفًا بأن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران.

وأكد، على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات والأنقاض بشكل عشوائي، حاثا على الإبلاغ عن مخالفة تشوه بصري عبر حملة عبر مركز البلاغات 940 وكذلك من خلال (صور وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري.