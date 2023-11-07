أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تعديلات على قواعد التأمين الشامل على المركبات، بهدف منح العملاء تغطية تأمينية موسعة. تشمل التغطية التأمينية الجديدة ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم. كما تشمل العملاء من الأفراد فقط، مما يسمح للعملاء من المنشآت باختيار التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تشمل فئات جديدة.. البنك المركزي يعلن اعتماد تعديلات على قواعد التأمين على المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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