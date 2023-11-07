شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق هذه الشجرة البسيطة تنسف نسبة السكر في الدم بسرعة فائقة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فريق بحث ياباني يكتشف "الإعجاز القرآني".. ماذا يحدث لجسم الانسان عند تناول "التين والزيتون" معا؟ اكتشفوا طريقة منزلية آمنة ومفيدة لتنظيف القولون من " البراز المتحجر" وتجنبوا زيارة الطبيب !

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