شكرا لمتابعة خبر عن 3 سعوديين ينتزعون منح مرموقة للدراسة بـ أكسفورد البريطانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع ثلاث طلاب متفوقين من أبناء المملكة بالفوز بمنح للدراسة بـ جامعة أكسفورد للعام 2024 ، وذلك بعد أن نجحوا في اجتياز اختبارات الثلاث مراحل والمقابلات النهائية مع المرشحين النهائيين من قبل لجنة دولية من الخبراء المختصين.

وكانت مؤسسة «رودس تراست» ، أعلنت عن أسماء الطلاب المتفوقين من أنحاء العالم للدراسة بالجامعة البريطانية ، وضمت القائمة الطلاب الثلاث المتوفين وهم هيفاء العرافة وهي أخصائية نفسية إكلينيكية ، ومحمد الربيعي تخصص في الهندسة الطبية الحيوية ، وتحديداً في تقنية النانو ، ويوسف بخاري فهو حاصل على بكالوريوس العلوم الاجتماعية مع مرتبة الشرف .

وتوفر منح «رودس تراست» الدراسية جوائز تقدم لطلاب الدراسات العليا، لتتيح لهم فرصة الدراسة لنحو 3 سنوات استناداً إلى تخصصهم الأكاديمي في جامعة أكسفورد.

ويُذكر أن برنامج المنح الدراسية الوقفية للطلاب والطالبات السعوديين ، بدعم وتشجيع من وزارة التعليم السعودية ، وتأسست عام 2018 ، بتمويل من محمد العقيل ولاحقاً من أبناء عبدالرحمن العقيل، مؤسسو مكتبة جرير .