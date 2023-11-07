شكرا لمتابعة خبر عن طفل يطلب من سعود القحطاني تصوير مقطع معه ويضع عليه قرآن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقي طفل صغير بعمر الـ 8 سنوات بمشهور وسائل التواصل الاجتماعي سعود القحطاني ، وطلب منه نشر حسابه ليزيد عدد متابعيه على تطبيق تيك توك.

وتفاجأ القحطاني أن الطفل الصغير لا ينشر على حسابه سوى آيات القرآن والذكر فقط، في مشهد يدل على التربية العظيمة التي تربى عليها.

وطلب الطفل من القحطاني أن يقوما بتصوير فيديو معًا، وعندما سأله القحطاني: وش تبى نضيف أغنية؟ ليرد عليه الطفل: قرآن أفضل.