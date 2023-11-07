شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إنقاذ موظفة بتعليم صبيا لحياة سائق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت موظفة بتعليم صبيا تفاصيل إنقاذها حياة سائق خلال قيادته السيارة وتوجههما لإحدى المدارس.

وأوضحت مشرفة التخطيط المدرسي عبير عباس، أنهم كانوا في طريقهم للإشراف على إحدى المدارس، ولاحظت عدم تركيز السائق.

وأشارت إلى أنها لاحظت فقدان السائق للسيطرة على عجلة القيادة، وسألته إن كان مريض سكر أو ضغط، ليخبرها بأنه مريض سكري ولم يتناول الإفطار قبل الدوام.

ولفتت إلى أنها طلبت منه التوقف، وتولت القيادة، ثم توحهت لأقرب محل لشراء عصير له، وأرسلت لهم الإدارة سائق آخر وتم معالجة السائق ورعايته.