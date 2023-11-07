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رسمياً.. الإيطالي دومينيكو تيتي المدير الرياضي لنادي الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 

07 نوفمبر 2023, 4:35 مساءً

وقعت الإدارة برئاسة الأستاذ محمد المنجـم، رسمياً مع الإيطالي دومينيكو تيتي ليتولى مهمة المدير الرياضي بالنادي.

وسبق للإيطالي أن عمل مديراً رياضياً وفنياً في عدد من الأندية الأوروبية، حيث يحمل دومينيكو شهادة الماجستير في التنظيم الرياضـي والوساطة، وحصل على الرخصة المهنية كمدير رياضي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

الجدير بالذكر، أن إدارة النادي استحدثت منصب المدير الرياضي، ضمن إطار إعادة هيكلة إدارة كرة القدم بالنادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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