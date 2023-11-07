رسمياً.. الإيطالي دومينيكو تيتي المدير الرياضي لنادي الشباب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 4:35 مساءً

وقعت الإدارة برئاسة الأستاذ محمد المنجـم، رسمياً مع الإيطالي دومينيكو تيتي ليتولى مهمة المدير الرياضي بالنادي. وسبق للإيطالي أن عمل مديراً رياضياً وفنياً في عدد من الأندية الأوروبية، حيث يحمل دومينيكو شهادة الماجستير في التنظيم الرياضـي والوساطة، وحصل على الرخصة المهنية كمدير رياضي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. الجدير بالذكر، أن إدارة النادي استحدثت منصب المدير الرياضي، ضمن إطار إعادة هيكلة إدارة كرة القدم بالنادي.

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