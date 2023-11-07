انت الان تتابع لاعب النصر "رونالدو" يتصدر لا عبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 4:38 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للأهداف بعد الجولة الـ12 . وجاء نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالقائمة كأكثر لاعبي دوري روشن السعودي صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات حاسمة . وتواجد أيضًا بالقائمة بالمركز الثاني، الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، بالتساوي مع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح، إذ نجحا أيضًا في صناعة 6 تمريرات حاسمة . ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 21 نقطة.

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