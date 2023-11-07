أمير تبوك يستقبل أعضاء اللجان المنظمة والملاك المشاركين في كأس الأولمبية للهجن 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:13 مساءً

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مساء أمس بالقصر الحكومي بتبوك، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها المشاركين في منافسات النسخة الثالثة من كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023، والتي أقيمت مؤخراً على ميدان الهجن بمدينة تبوك لمدة 5 أيام. وفي بداية الاستقبال نوه أمير المنطقة بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للهجن التي وحّد الملك عبد العزيز -رحمه الله -المملكة على ظهورها، وكذلك الحرص على توفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م. وأشاد أمير منطقة تبوك بالمستوى الكبير الذي ظهرت عليه منافسات الكأس وبما حققته الهجن بالمنطقة من إنجازات، مشيراً سموه إلى أن منطقة تبوك تعتبر من أوائل المناطق التي تم إنشاء ميدان للهجن بها قبل أكثر من 38 سنة. وفي الختام أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالهجن وملاكها، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها. من جانبهم أعرب ملاك الهجن المشاركين في كأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعمه لأنشطة وسباقات الهجن.

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