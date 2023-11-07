"الخارجية" تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية-الإفريقية الخامسة إلى وقت يُحدَّد لاحقًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وحرصًا على ألا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية-الإفريقية التي ترتكز على البُعد التنموي والاقتصادي؛ فقد تقرَّر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية-الإفريقية الخامسة إلى وقت يحدد لاحقًا نظرًا إلى التطورات الحالية في غزة، التي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية، وقمة إسلامية، تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

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