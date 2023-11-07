انت الان تتابع الاتفاق يستأنف تدريباته مساء اليوم الثلاثاء.. ويفتح ملف الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:22 مساءً

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام . يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 . وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم خاض الفريق تدريباً لياقياً بالكرة عبر عدة محطات ، بعد ذلك فرض المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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