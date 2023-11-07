تحليق لطائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء بيروت وضواحيها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:31 مساءً

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت وضواحيها. وأفادت الوكالة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة الخردلي في مرجعيون جنوب البلاد. وأضافت بأن أكثر من 15 قذيفة سقطت على الطريق الشرقي؛ ما دفع الجيش اللبناني إلى إغلاق الطريق أمام المواطنين باتجاه مرجعيون.

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