"هيئة تطوير محمية الملك سلمان" ونادي الطائي توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بمستوى الوعي البيئي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 نوفمبر 2023, 5:35 مساءً

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ‏اليوم، مع نادي الطائي ‏في مقره بمدينة حائل، مذكرة تفاهم للارتقاء بمستوى الوعي البيئي، والمحافظة على البيئة الطبيعية وحمايتها وفق مهام ومسؤوليات الطرفين. تناولت المذكرة بنودًا عدة، ومنها: التعاون المشترك في تنظيم وتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتوعية الجمهور الرياضي والمجتمع المحلي، والتعاون في تنظيم فعاليّات بيئية، وتطوير برامج وحملات لحماية الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض في المحمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في إعداد المحتوى التوعوي ومعلومات الحياة الفطرية والأنظمة البيئية لنشرها في ضمن الحملات التوعوية، وحث منسوبي الطرفين للمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية المعدة وتسجيل الساعات التطوعية للفرق المشاركة، ومشاركة الخبرات والمعلومات في مجالات المسؤولية الاجتماعية. كما تناولت المذكرة إبراز الأدوار والجهود في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية التي تتضمن أي نشاط مشترك يسهم في بناء صورة إيجابية أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وكذلك الدعم في تنظيم وإقامة الفعاليات ذات الصلة، مثل ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض والمؤتمرات، والتوعية والتثقيف والإرشاد في إطار المجالات المشتركة لتنمية قدرات منسوبي الطرفين.

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