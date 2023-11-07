تراند اليوم : بالفيديو.. ترامب : إيران كانت تستأذنني بعملياتها واليوم تمسح وجه بايدن في الوحل

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، أن إيران أستأذنته لتنفيذ عملية عسكرية واليوم تمسح وجه جو بايدن في الوحل.

طائرة بدون طيار

وقال خلال لقاء مع مؤيديه :"هذه قصة لم أرويها من قبل، عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، كان عمر الطائرة المعدنية بدون طيار 14 عامًا، ليست مفيدة جدًا، وكان على مقربة منها طائرة كبيرة بمحركات وعلى متنها 39 مهندسًا وطيّارًا، وإيران أسقطت الطائرة بدون طيار، سألت الجنرالات "هل أسقطوا الطائرة التي خلفها؟". قالوا: "لا يا سيدي، لم يفعلوا". قلت، هذا مثير للاهتمام.

تهديد

وتابع: "لكن كان علينا أن نضرب إيران، لذلك ضربناهم بقوة. لقد حطمنا راداراتهم وأشياء مختلفة، وأدليت بتصريح مفاده أنهم إذا ردوا علينا، فسنفعل بهم أشياء لم يعتقدوا أنها ممكنة أبدًا.

تمسح وجه بايدن في الوحل

وأكمل، إيران، هذه إيران هي نفس إيران التي تمسح وجه بايدن في الوحل. اتصلوا بنا وقالوا "ليس لدينا خيار علينا أن نضربكم لحفظ ماء الوجه" وأنا فهمت ذلك، لقد ضربناهم، عليهم أن يفعلوا شيئا، وقالوا "سنقوم بإطلاق 18 صاروخاً على قاعدة عسكرية معينة لديكم، لكن لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ إلى القاعدة".

وأشار إلى أن 5 صواريخ انفجرت في الهواء ولم تصل، أما الباقي فقد سقطوا خارج القاعدة.

واختتم قائلا:" المغزى من هذه القصة احترام أمتنا".