شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ لاحق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً، نظراً إلى التطورات الحالية في غزة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن القرار جاء بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة، نظراً إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.