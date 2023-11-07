شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للطرق تحقق إنجازًا عالميًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة العامة للطرق إنجازًا جديدًا، بحصولها على شهادة الأيزو العالمية.

وحصلت الهيئة على تلك الشهادة العالمية، نتيجة نجاحها في أعمال مسح وتقييم الطرق بناءً على المعايير المحققة في جودة عمليات المسح والتقييم.

إنجازات الهيئة العامة للطرق السعودية

يضاف إلى ذلك جودة نظام الرصف، وجودة تشغيل معدات المسح والتقييم.

وتأتي هذه الشهادة بصفتها نتيجة للجهود المستمرة التي قامت بها الهيئة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مسح وتقييم الطرق.

أسطول يعد الأضخم على مستوى العالم

وذلك عبر أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة.

وتعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع مشاريعها، تحقيقًا لأهداف استراتيجيتها والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.