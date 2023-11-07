السعودية | رئيس هيئة الغذاء والدواء يلتقي عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في مقر الهيئة اليوم، عددًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأغذية.

وأكد معاليه أهمية مثل هذه الاجتماعات الدورية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتيسير أعمالها والإجراءات المتعلقة بها، بما ينعكس على نحو إيجابي على سلامة المنتجات، ودعم الاستثمار والمحافظة على نمو سوق الغذاء، ويحقق الفائدة للمستهلكين في المملكة بتوفير أغذية ذات جودة عالية, مشيرًا إلى أهمية زيادة المنتجات ذات القيمة التغذوية العالية لتعزيز الصحة العامة وإيجاد البدائل.

واستعرض الاجتماع عددًا من الإنجازات التي تحققت بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها، زيادة معدلات التزام المصانع باللوائح والاشتراطات الفنية المعتمدة والممارسات التصنيعية المثالية ومن ثم حصولها على تقييمات عالية، وكذلك المساهمة في تقليل الأمراض المزمنة بالالتزام بالمواصفات الغذائية والمبادرات التي تضمن السلامة والجودة، ومنها تقليل السكر والملح، ومنع الزيوت المهدرجة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في الإستراتيجية الرابعة للهيئة.

يذكر أن الاجتماع يأتي ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة ودعم الاستثمار في قطاعات الهيئة.