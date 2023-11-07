السعودية | الهيئة العامة للطرق تحصل على شهادة الأيزو العالمية في أعمال مسح وتقييم الطرق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية في أعمال مسح وتقييم الطرق بناءً على المعايير المحققة في جودة عمليات المسح والتقييم، وجودة نظام الرصف، وجودة تشغيل معدات المسح والتقييم.

وتأتي هذه الشهادة بصفتها نتيجة للجهود المستمرة التي قامت بها الهيئة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها في مسح وتقييم الطرق، وذلك عبر أسطول معدات المسح والتقييم الذي يعد الأضخم على مستوى العالم بـ18 معدة؛ كما تعد هذه الشهادة إنجازًا مهمًا؛ حيث تعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع مشاريعها تحقيقًا لأهداف إستراتيجيتها والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.